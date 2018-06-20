Сладкий рейтинг. АВК поднялся в ТОП-100 кондитерских компаний мира

Украинские кондитерские компании Roshen, АВК и Конти снова оказались в рейтинге ТОП-100 кондитерских компаний мира.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Сandy Industry 2018.

Так, украинская кондитерская корпорация Roshen заняла 25 место с объемом продаж в $800 млн. В сравнении с прошлым годом компания потеряла 1 позицию.

Кондитерская компания Конти осталась на 43 месте, как и в прошлом году. Ее объем продаж составил $473 млн, что на $4 млн меньше, чем годом ранее.

При этом, компания АВК поднялась в рейтинге на 3 позиции - с 67-го места до 64 в 2018 году. Объем продаж АВК оценивается в $275 млн, что соответствует результату прошлого года.

Крупнейшей кондитерской компанией в мире остается американская корпорация Mars с оборотом в $18 млрд. Итальянская компания Ferrero потеснила американского гиганта Mondelez и заняла второе место в рейтинге. Объем продаж Ferrero составил более $12 млрд против $10,6 годом ранее. Оборот Mondelez составляет $11,6 млрд.

Candy Industry - американское отраслевое издание, основанное в 1944 году. Издание ежегодно выпускает рейтинг ста крупнейших мировых кондитерских компаний Global Top 100. Он составляется на основании годовых данных о выручке от продаж продукции, о количестве работников, ассортименте и производственных активах компаний.