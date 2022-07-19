Чартеры и регулярные рейсы. Украинская авиакомпания SkyUp создает «дочку» на Мальте, чтобы летать в ЕС 19 июля, 16:15 Самолет украинской авиакомпании SkyUp (Фото:SkyUp)

Чтобы выполнять в Евросоюзе чартерные и регулярные рейсы, украинская авиакомпания SkyUp оформляет документы на Мальте.

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines создаст дочернее предприятие на Мальте с рабочим названием SkyUp Europe. Это позволит получить сертификат перевозчика EU AOC, закрепиться на европейском рынке «мокрого лизинга» (ACMI) и чартерных перевозок. С марта 2023 г. SkyUp будет выполнять регулярные рейсы между странами ЕС.

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Об этом со ссылкой на Александра Альбу, акционера SkyUp сообщил Forbes.ua.

Чартерные рейсы для туроператоров будут сначала выполняться из Словакии, Чехии, Румынии, Польши, Молдовы и стран Балтии. Существующие договоренности по «мокрому лизингу» будут переданы на новый сертификат эксплуатанта.

Издание aviation.direct (работает в Австрии и Мальте) со ссылкой на Альбу отметило, что новая компания может стать активной в Австрии и Германии. Это могут быть чартерные и регулярные рейсы, помимо «мокрого лизинга» для авиакомпании Corendon.

Украинская компания планирует сначала развивать ACMI и чартерный бизнес, которым уже занимается. В планах обслуживать наиболее популярные страны отдыха, в том числе Турцию, Египет и Танзанию.

Первым крупным клиентом SkyUp Europe станет туроператор Join UP!, также принадлежащий семье Альба и уже имеющий филиалы в странах Балтии, Румынии и Польши.

В компании не раскрывают деталей о сети маршрутов и затратах на создание нового проекта. Но сообщили о причинах выбора Мальты для получения сертификата эксплуатанта.

Руководство SkyUp обосновывает выбор поддержкой со стороны местных властей и лояльным налоговым законодательством для возможности работы в панъевропейском масштабе.

Расходы на получение сертификата авиакомпании и лицензии на деятельность на Мальте составят около 5 млн евро.

Согласно мальтийским правилам, сначала будут использоваться по меньшей мере два самолета. К лету 2023 компания планирует иметь на новом сертификате 19 бортов.

Чартерные рейсы запланированы на конец осени 2022 года. Продажа билетов начнется в конце ноября/начале декабря 2022 года. Первый же собственный регулярный рейс запланирован на конец марта 2023 года.

Ранее стало известно, что SkyUp передала в «мокрый лизинг» венгерскому лоукостеру Wizz Air один из своих самолетов.

В марте компания сообщила о готовности передать 15 самолетов в мокрый лизинг при условии, что они не будут летать в Беларусь и Россию.

В начале российского вторжения в Украину в SkyUp сообщили, что всего один самолет компании остался в украинских аэропортах.

Украэрорух принял решение полностью закрыть воздушное пространство над Украиной с 00.45 utc ( 2.45 по киевскому времени) 24 февраля 2022 г.

Авиакомпания SkyUp — украинский бюджетный перевозчик, начавший полеты весной 2018 года.

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