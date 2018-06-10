SkyUp привлекла первый широкофюзеляжный самолет для выполнения рейсов

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Самолет рассчитан на 330 посадочных мест
Фото: ЦТС

Самолет рассчитан на 330 посадочных мест

Под кодом новой украинской авиакомпании SkyUp начал осуществлять перевозку пассажиров широкофюзеляжный самолет Airbus А330-200, рассчитанный на 330 посадочных мест и с максимальной взлетной массой 233 тонны.

Об этом сообщает ЦТС.

Первый рейс был выполнен 8 июня в Харьков из Шарм-эль-Шейха. В тот же день самолет отправился в обратный рейс с полной загрузкой.

В харьковском аэропорту отметили, что прием таких крупных самолетов на постоянной основе здесь не осуществлялся с 2014 года.

В течение лета данное воздушное судно будет летать между Харьковом и Шарм-эль-Шейхом дважды в неделю.

Лайнер взят аренду в египетской авиакомпании Air Leisure.

Ранее сообщалось, что Yanair начала выполнять регулярные рейсы Львов-Батуми.

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