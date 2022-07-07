Первый Boeing для венгров. Украинская SkyUp начала сотрудничество с Wizz Air

7 июля, 17:17
Самолеты авиакомпаний SkyUp и Wizz Air (Фото:Международный аэропорт Львов им. Данила Галицкого)

Самолеты авиакомпаний SkyUp и Wizz Air (Фото:Международный аэропорт Львов им. Данила Галицкого)

Автор: Артем Ильин

Украинская авиакомпания SkyUp передала один самолет в мокрый лизинг венгерскому лоукостеру Wizz Air.

В составе венгерского лоукост-перевозчика Wizz Air заработал один из самолетов украинской авиакомпании SkyUp. Об этом в twitter сообщил румынский авиационный сайт boardingpass.

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По их данным, это Boeing 737−700NG (UR-SQO), базирующийся в Софии (Болгария). В SkyUp немного скорректировали данные, обнародованные в Румынии. «Мы можем подтвердить ту информацию, что мы с ними работаем с 1 июля. И что там задействован один самолет — 800-тка Оскар (Boeing 737−800NGВ — ред.)», — ответили НВ Бизнес в пресс-службе SkyUp. В украинской компании уточнили, что самолет передан в аренду на условиях «мокрого лизинга», то есть вместе с экипажем.

«Интересно, что у Wizz Air никогда не было Boeing во флоте, только Airbus», — отметил авиаблогер Максим Шахалов.

Также сегодня в МАУ сообщили о начале выполнения чартерных рейсов для польского туристического оператора.

Ранее сообщалось, что один из самолетов МАУ передан в мокрый лизинг airBaltic. Также 5 самолетов авиакомпании SkyUp выполняют рейсы в Европе. А недавно стало известно, что минимум два самолета авиакомпании Azur Air Ukraine передано во флот новой турецкой авиакомпании.

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Теги:   Авиация Авиаперевозчики Wizz Air Лоукостер Boeing Лизинг SkyUp SkyUp Airlines

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