Украинский лоукостер объявил о начале продажи билетов на внутренние рейсы

Украинская авиакомпания SkyUp заявила о начале продажи билетов на внутриукраинские регулярные рейсы с июля. Цены будут формироваться на основе лоукост-модели, когда пассажир сможет выбирать отдельно необходимую ему услугу по принципу конструктора. Стоимость билетов на внутренние рейсы стартует от 499 грн.

Об этом на сообщил совладелец компании Юрий Альба, передает liga.net.

По его словам, первые регулярные рейсы будут осуществляться по маршрутам Киев-Харьков и Киев-Одесса.

Точные даты и регулярность рейсов пока не сообщается, но они стартуют в первой декаде июля, добавил Альба.

Кроме того, компания откроет продажи на три регулярные международные рейсы из Киева в Барселону, Ларнаку и Батуми.

Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Учредителем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Боинг 737-800 NG (Neхt Generation) емкостью Y189 мест 2013 года выпуска. Это самый молодой флот среди украинских авиакомпаний - средний возраст воздушных судов составляет 4 года. В 2018 году флот будет увеличен до 5-ти самолетов. Динамика развития предусматривает расширение флота минимум на 3 судна в год на базе бортов Боинг 737-800 и Боинг 737МАХ (новое семейство самолетов, который придет на смену Боинга 737NG). В 2019 году планируется увеличение бортов до 8.

Напомним, что в декабре 2017 года авиакомпания SkyUp объявила о начале чартерных полетов в апреле 2018 года. В марте SkyUp и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с возможностью последующего дозаказа еще пяти.

16 мая SkyUp получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов.

11 июня, Комиссия Госавиаслужбы удовлетворила все заявки украинского лоукостера на получение прав на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.