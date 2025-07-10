Ближайший к Украине авиахаб. SkyUp запускает еще одно направление

SkyUp Airlines (U5) запускает еще одно направление из Кишинева, одного из ближайших к Украине авиахабов.

Как сообщили NV Бізнес в пресс-службе SkyUp, с октября стартуют прямые рейсы во Франкфурт-на-Майне, один из ключевых городов Германии с большой украинской диаспорой.

Расписание рейсов:

Кишинев (RMO) ↔ Франкфурт (FRA)

Старт маршрута — 13 октября

Рейсы по понедельникам и четвергам.

Кроме того, авиакомпания также продолжила регулярную полетную программу в Салоники, Греция, на зимний период. С октября SkyUp (U5) будет выполнять рейсы по этому маршруту дважды в неделю: по вторникам и субботам.

«Франкфурт-на-Майне — чрезвычайно релевантное направление для наших пассажиров, среди которых много украинцев. Мы рады сделать его более доступным благодаря прямым рейсам из Молдовы. В то же время мы видим стабильный спрос на полеты в Салоники, а потому решили сохранить этот маршрут и зимой. SkyUp стремится продолжить развивать удобные сообщения через Кишиневский аэропорт, который является одним из самых удобных для украинцев, и предоставлять свой качественный сервис по честной цене как можно большему количеству пассажиров», — комментирует Дмитрий Сероухов, генеральный директор SkyUp Airlines.

SkyUp Airlines — международный авиаперевозчик с украинскими корнями, функционирующий уже более шести лет. в 2023 году авиакомпания получила мальтийскую лицензию, которая позволяет ей выполнять регулярные рейсы в пределах европейского воздушного пространства. Начиная с апреля 2025 года SkyUp открыла регулярную полетную программу, соединяющую Кишинев с популярными европейскими городами Франции, Португалии, Испании, Кипра, Греции, Германии, Чехии и Швеции.

Ранее сообщалось, что SkyUp Airlines с 27 мая начала выполнять регулярные полеты из двух аэропортов Польши.

С апреля 2025 года SkyUp начала регулярные рейсы из Кишинева в направлениях: Париж, Ницца (Франция), Лиссабон (Португалия), Барселона, Аликанте и Пальма-де-Майорка (Испания), Ларнака (Кипр), а также Салоники, Афины и Ираклион (Греция).

