Можно успеть за неделю. Сколько времени тратят украинцы, чтобы найти работу в Польше — инфографика 24 февраля, 17:58 Варшава (Фото:Figurniy Sergey / Depositphotos)

41% украинцев находят работу в Польше сразу после приезда, за одну неделю. При этом половине работодателей нужно от двух до трех месяцев, чтобы найти нужного специалиста.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Согласно им, по результатам собеседований 41% трудоустроенных находят работу в течение первой недели после приезда. Еще 26% опрошенных говорят, что на поиск работы потратили около двух недель. 25% респондентов нашли работу в течение месяца. 6% признаются, что пришлось искать трудоустройство более двух месяцев и 2% отметили, что этот процесс длился более трех месяцев (опрошено 11 339 украинцев, нашедших работу в Польше в 2022 году).

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В то же время, в агентстве поинтересовались у работодателей и руководителей, сколько времени они ищут работников в свои команды. Здесь речь идет именно о специалистах средней и высокой квалификации, ведь поиск работников рабочих специальностей — более легкий процесс с точки зрения рекрутации.

В агентстве опросили около 50 руководителей из различных отраслей экономики, чтобы узнать, сколько времени они в среднем тратят на поиск специалиста в свою команду.

50% респондентов сказали, что для того, чтобы найти специалиста, им нужно от двух до трех месяцев. 33% говорят, что этот процесс занимает от месяца до двух. А 17% руководителей говорят, что обычно ищут специалиста более трех месяцев.

Из них 43% руководителей проводят 5−7 собеседований, чтобы отобрать из кандидатов нужного специалиста. 34% опрошенных говорят, что проводят собеседование с 3−5 соискателями, 23% отвечают, что им обычно достаточно 1−2 собеседования.

«Эти цифры развенчивают миф о трудностях с поиском места работы. Как видим, найти работника зачастую сложнее, чем найти работу. Чем выше квалификация, тем продолжительнее поиск специалиста. Бизнес в Польше конкурирует не только за украинцев на низкоквалифицированные работы, но и готов нанимать специалистов, обладающих высокими профессиональными навыками. Однако барьером в получении хорошей должности в большинстве своем является языковой вопрос», — рассказала Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Ранее сообщалось, что спрос на украиноязычных работников в Польше вырос в пять раз.

Gremi Personal — международное агентство по трудоустройству, существующее на рынке уже 14 лет, насчитывает 12 офисов в Польше. Агентство специализируется на трудоустройстве украинцев (90%) и жителей Средней Азии и других стран Восточной Европы (10%). В 2022 году с помощью агентства нашли работу 11339 украинцев.