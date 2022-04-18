В марте практически не работали. Украинские оконные заводы возобновили производство, но предупреждают о дефиците комплектующих 18 апреля, 11:15 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный обстрелом российских агрессоров жилой дом в Святошинском районе Киева (Фото:Александр Медведев / НВ)

Более 80% украинских оконных заводов возобновили производство. До 10% производственных мощностей находятся на территориях, оккупированных российскими войсками. Еще несколько остаются в зонах активных боевых действий.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации участников рынка окон и фасадов (АУРОФ) Алексей Бубнов, сообщает Интерфакс-Украина.

Видео дня

«В марте заводы практически не работали. Выпускали продукцию единицы в западных и центральных областях — в целом до 10% от обычной загрузки. Сейчас работу возобновили более 80% заводов — все, где можно», — сказал он.

По словам Бубнова, до 10% производственных мощностей находятся на оккупированных российскими войсками территориях, ряд других — в зоне активных военных действий.

«На ближайший месяц у заводов достаточно стекла, профиля и комплектующих. Но через месяц, когда начнется обвальная потребность, мы можем столкнуться с острым дефицитом стекла и профиля», — сказал исполнительный директор АУРОФ.

По его данным, в сложной ситуации окажутся линии, которые использовали импортные профили. Таких больше в западных областях и столичном регионе. Также могут возникнуть сложности с импортом специальных профилей, например, для раздвижных систем.

«Украина производит профили для оконных систем, но примерно четверть заводов используют, в том числе, импортные комплектующие. Оконный профиль — позиция, которую нельзя быстро заменить, потому что придется перестраивать технологические процессы и логистические цепочки. Такие паузы недопустимы при стрессовом спросе», — отметил Бубнов.

Эксперт считает, что не стоит ожидать массового изменения локаций производств, даже в случаях, когда собственники приняли решение о демонтаже оборудования заводов в зонах активных военных действий. «Нет смысла в релокации. Важнее персонал. Эффективнее усилить действующие производства, чем запускать новые и выстраивать новые логистические цепочки», — сказал Бубнов.

По его оценкам, стоимость производственных линий, в зависимости от степени автоматизации, стартует от $300−400 тыс. и до $3−4 млн. Оконные производства создают от 20−30 до 160−250 рабочих мест.

На фоне разморозки девелоперами жилых проектов пока незначительны заказы от громад на восстановление поврежденных зданий.

«Заказы от громад еще только начинают поступать. Пока нет механизма компенсации, его нужно как можно быстрее принять. Это простимулирует всю цепочку от производства комплектующих до монтажа. Пока же мы видим персональные заказы жителей на остекление. Параллельно как ассоциация запустили несколько проектов временного закрытия оконных проемов пленкой, чтобы уменьшить урон имущества от дождей, птиц и пр.», — сказал Бубнов.

По его словам, неотложному осуществлению остекления препятствует несколько факторов. «Прежде всего, логистика — в Ирпень, Бучу пока сложно везти стекло, после восстановления мостов и дорог будет проще», — отметил Бубнов.

Эксперт добавил, что некоторые производители, несмотря на сложные условия, продолжают экспорт продукции в европейские страны.

Созданная в 2013 году, АУРОФ объединяет 29 участников рынка.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.