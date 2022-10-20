Кто платит за Starlink в Украине и почему Маск запутался в деньгах — разбор 20 октября, 09:27 Сюжет Эксклюзив НВ Илон Маск (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Сколько стоит Starlink в Украине, кто за них платит, и почему все не совсем так, как говорит Маск

С начала российского вторжения в феврале 2022 года владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал Украину и пообещал передать ВСУ высокотехнологичные средства связи.

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Уже 1 марта в Украине начал работать высокоскоростной спутниковый интернет Starlink. Параллельно с запуском сети Маск также передал Украине несколько партий оборудования для подключения к Starlink.

Starlink обеспечивает доступ в интернет путем транспортировки данных через спутники. Для этого SpaceX создала спутниковую сеть, в которой отдельные спутники передают друг другу соответствующие данные.

К 2024 году компания планирует развернуть на земной орбите 4425 спутников, чтобы оказывать услуги клиентам по всему миру. Раньше в SpaceX заявляли, что строительство сети Starlink обойдется примерно в $10 млрд, но будет приносить до $30 млрд в год.

Сколько в Украине терминалов Starlink и сколько это стоит

