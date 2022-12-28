Где подороже. Сколько заплатят за новогодний стол украинцы в Польше и в Украине — сравниваем цены 28 декабря, 16:07 Сколько стоит накрыть новогодний стол-2023 в Украине и Польше. (Фото:belchonock/depositphotos)

Новогодний стол обойдется в среднем в Украине в 2476 грн, а в Польше — 2422 грн.

Стоимость праздничных блюд в странах сравнил аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, занимающегося трудоустройством украинцев в Польше.

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Для подсчета сравнили цены на продукты для приготовления стандартного украинского меню: салаты Оливье, сельдь под шубой, бутерброды с икрой и шпротами, мясные блюда, овощи, фрукты и игристое.

Чтобы приготовить Оливье в Польше, украинцы потратят 260 грн, а в Украине придется оплатить 440 грн. Селедка под шубой обойдется в Украине 174 грн, то же блюдо в Польше можно приготовить за 308 грн. За килограмм свинины и килограмм курятины в Украине заплатят 308 грн, а в Польше — 370 грн.

Нарезка на этот Новый год обойдется в Украине в 500 грн (проанализировали цены на 300 грамм буженины, копченой колбасы, сыра и оливок), а в Польше — 465 грн. Приблизительно в 445 гривен обойдутся бутерброды со шпротами и икрой в Украине и 465 грн в Польше.

За полкилограмма помидоров и огурцов в Украине заплатят 139 грн, а в Польше — 84 грн. За килограмм мандаринов и бананов в Украине отдадут около 130 гривен, в Польше — 126 грн.

Стоимость бутылки популярной сладкой воды в Украине — 40 грн, а в Польше — 50 грн. Минимальная цена за бутылку обычного игристого и бутылку водки в Украине составляет 300 грн, а в Польше — 420 грн.

Инфографика: Gremi Personal

«Сейчас миллионы украинских граждан празднуют Новый год в Польше. Если часть украинцев руководствуется вопросом безопасности, мотивацией для других является уровень зарплат, которые предлагают польские работодатели. 50% трудоустроенных украинцев говорят, что отправляют продуктовые посылки своим семьям в Украину на праздники», — рассказала Анна Джоболда, директор международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Gremi Personal — международное агентство по трудоустройству с 12 офисами в городах Польши. Специализируется в трудоустройстве украинцев (90%) и жителей Средней Азии и других стран Восточной Европы (10%). Агентство ежегодно трудоустраивает около 20 тысяч иностранных работников для 350 предприятий на территории Польши.