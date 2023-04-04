Только на первоочередные нужды. Украине требуется $1,5 млрд для приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель 4 апреля, 10:50 Около 30% территории Украины потенциально опасны из-за минирования (Фото:Штаб АТО)

В скором времени в Украине может появиться 40 новых компаний-операторов противоминной деятельности.

Около 30% территории Украины, а именно 174 тыс. кв. км являются потенциально опасными из-за минирования. В то же время Минобороны насчитывает 349, вероятно загрязненных и загрязненных территорий, на половине которых располагаются земли с/х назначения. Об этом шла речь во время встречи Комитета безопасности и защиты бизнеса Европейской Бизнес Ассоциации на тему Аграрный бизнес и разминирование земель: вызовы и перспективы с участием Минэкономики, Минагрополитики, Минобороны, Укроборонпрома, представителей бизнеса.

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«Фактически загрязненных территорий может оказаться около 10% от упомянутых 174 тыс. кв. км, однако идентификация непосредственно опасных участков является длительным и дорогостоящим процессом. Чтобы ускорить этап нетехнического обследования, уже сейчас Минэкономики вместе с Минагрополитики и программой ПРООН проводят пилотный проект в Киевской области с использованием современных дронов для обследования территорий. Ориентировочная стоимость нетехнического обследования одного гектара может составлять 5−7 тыс. грн, однако в условиях высокого спроса и недостаточного количества специалистов стоимость разминирования гектара может превышать стоимость самой земли», — сообщили в Ассоциации.

Изменить сложившуюся ситуацию можно благодаря увеличению количества операторов и специалистов на рынке противоминной деятельности, считают в бизнес-сообществе.

«На создание оператора противоминной деятельности нужно минимум полгода — 4 месяца (400 часов) обучения саперов и 2−3 месяца сертификации компании. Ситуация замедляется из-за того, что в Украине только два органа предоставляют соответствующую сертификацию — при Минобороны и ГСЧС — и только три центра проводят обучение саперов. Ориентировочная стоимость оборудования одной группы саперов из 10 человек — $100−150 тыс. В скором времени в Украине может появиться еще 40 компаний-операторов противоминной деятельности, ведь именно столько проходят сертификацию и обучение специалистов», — рассказали в Ассоциации.

В настоящее время в межведомственной рабочей группе по разминированию, которая координируется Минэкономики, приоритетным планом определено 470 тыс. га потенциально загрязненных земель сельскохозяйственного назначения — в первую очередь, мероприятия по обследованию будут проходить на землях, где выращиваются овощные культуры, вторая очередь — пашня и зерновые культуры, третья — все остальные земли сельскохозяйственного назначения.

Только приоритетное разминирование сельхозземель по данным Всемирного банка будет стоить около $1,5 млрд.

Ранее в ГСЧС заявляли, что для очистки всей территории Украины от взрывоопасных предметов может понадобиться более десяти лет.