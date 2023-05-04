Об этом не всегда говорят вслух. Российские агрессоры уничтожили 35 нефтебаз в Украине 4 мая, 08:50 Пожар на нефтебазе в Кривом Роге после российских ракетных ударов в сентябре 2022 года (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

Российские агрессоры с начала полномасштабного вторжения разрушили 35 нефтебаз в Украине.

При этом убытки окружающей среде составили более 3,3 млрд грн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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«Разрушено 35 нефтебаз, материальные убытки окружающей среде составили 33,09 млрд грн», — заявили в Министерстве в ответ на запрос агентства.

Там пояснили, что речь идет, в частности, о выбросах вредных веществ в атмосферу и загрязнении грунтов.

Ранее глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил, что 3 мая три вражеских беспилотника типа Герань-2 атаковали нефтебазу в Кировоградской области.

Кроме того, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн ранее заявлял, что отрасль нефтепродуктообеспечения остается под прицелом врага и, несмотря на отсутствие официальной информации, попадания и потери тысяч тонн горючего происходят ежемесячно.

Практически ровно год назад, 5 мая 2022 года, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил о том, что российские агрессоры уничтожили или повредили 15 нефтебаз в Украине.