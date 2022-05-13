Обратный поток. В Укрзализныце рассказали о наплыве людей, которые возвращаются в Киев 13 мая, 16:51 Цей матеріал також доступний українською Укрзализныця (Фото:Артем Ильин / НВ)

Ежедневно в Киев возвращается по железной дороге свыше 11 тыс. человек, все рейсы с западного направления в столицу заполнены на 95%.

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Об этом заявил глава правления Укрзализныци Александр Камышин, сообщает Интерфакс-Украина.

«Больше всего сейчас людей едет из запада в Киев. Почти все эти рейсы заполнены на 95% и более. Ежедневно в Киев возвращается только по ж/д не менее 11 тыс. человек», — сказал он в ходе брифинга 13 мая.

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Из Европы с 1 по 11 мая, по его данным, уже вернулось не меньше чем 10 тыс. человек.

Камышин также отметил, что за время эвакуационной программы УЗ перевезла 3,8 млн пассажиров с востока, юга и центра Украины на Западную Украину и 600 тыс. в соседние страны из Западной Украины.

Ранее сообщалось, что УЗ возобновляет работу касс по всей Украине — это связано с хакерскими атаками российских агрессоров на онлайн-сервисы компании.

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