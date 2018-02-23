Схемы: Работа киевского метро оказалась под угрозой

Ситуация грозит тем, что предприятие не может в обычном режиме проводить всю необходимую деятельность

Миллиардный долг Киевского метрополитена перед компанией Укррослизинг может помешать работе предприятия в обычном режиме.

Об этом заявила советник начальника коммунального предприятия Наталья Макогон в комментарии программы Схемы.

"На сегодняшний день ситуация грозит тем, что нельзя проводить в обычном режиме предприятию всю его деятельность. У нас есть, конечно, запасы, мы сделали заранее, и, в принципе, метрополитен - это то предприятие, которое всегда имеет какой-то запас прочности. И, назовем это "по требованию", нам дают возможность закупать необходимые детали. Но, скажем, живости предприятия нет. То есть, развития предприятие не имеет", - сказала она.

Отмечается, что такая ситуация связана с соглашением на поставку 100 вагонов метро, которое Киевский метрополитен заключил с компанией-победителем тендера Укррослизинг в 2009 году при одобрении киевской власти. Учредителем Укррослизинга была кипрская фирма, которая, по данным издания Наші гроші, близка к окружению соратника Виктора Януковича, бывшего народного депутата Партии регионов и бизнесмена Юрия Иванющенко. В 2010 году в составе бенефициаров появилась также фирма, подконтрольная российскому Внешэкономбанку.

Сейчас бенефициаром компании в украинском реестре указан Павел Фукс.

Фукс – до недавнего времени российский, а теперь украинский бизнесмен. Ранее журналисты издания зафиксировали, как он приезжал в Министерство внутренних дел. Кроме того, человек, похожий на него, в декабре 2017 года якобы посещал Администрацию президента.

Журналисты выяснили, что по состоянию на 2018 год общий долг Киевского метрополитена перед Укррослизингом составляет почти 2 млрд грн. Из них меньше половины – задолженность за вагоны метро, ​​а более 1 млрд грн – коэффициент корректировки, возникший из-за изменения валютного курса. По данным издания, метрополитен подписал с Укррослизингом дополнительное соглашение, в котором стороны привязали суммы выплат к курсу доллара. Именно этот пункт уже в 2014-2016 годах из-за резкого обесценивания украинской валюты привел к дополнительному долгу на более чем миллиард гривен.

Столичные власти попытались отстоять средства несколькими способами. Один из них - обращение в СБУ, СНБО, Кабмин по вопросам о введении санкций против компании, которая в структуре собственности имела российские корни.

Также власти Киева обращались в суд об отсрочке выплаты долга, но суд отказал. Поэтому вскоре коммунальное предприятие может оплатить Укррослизингу почти 2 млрд грн.