Гереги против Бродских. Бизнес-династии поссорились из-за продажи «гуманитарных» бронежилетов, в процессе участвует СБУ 19 мая, 21:23 Цей матеріал також доступний українською Собственники группы Эпицентр Галина и Александр Гереги (Фото:24tv.ua)

Сеть гипермаркетов Эпицентр семьи Герег объявила о прекращении сотрудничества с компанией ООО Группа Венето семьи Бродских. Причина скандала — продажа бронежилетов, возможно, поступивших как гуманитарная помощь.

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Сеть Эпицентр завила, что изымает из продажи в своих ТЦ продукцию Венето военного назначения до завершения расследования компетентными органами, сообщили в пресс-службе сети.

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Компания приняла такое решение, узнав о возможной причастности поставщика к схемам хищения гуманитарной помощи для украинских военных.

«В случае подтверждения правоохранителями вины поставщика Эпицентр планирует подать судебный иск к ООО Группа Венето о компенсации материального и репутационного ущерба, причиненного поставками продукции гуманитарного назначения», — указано в пресс-релизе.

Как сообщается, Эпицентр заключил договор на поставку бронежилетов производства Группы Венето в середине апреля, получив при этом от контрагента необходимые документы на товар, подтверждающие сертификацию продукции.

В свою очередь, Группа Венето сообщила, что начала внутреннее расследование, представители компании сотрудничают с правоохранителями.

«Мы верим в то, что наши сотрудники не могут быть причастны к продаже гуманитарной помощи», — подчеркивает компания.

Ранее во Львове возник скандал с продажей бронежилетов для военных. Амуниция, которая должна поставляться бесплатно, продавалась в сети Эпицентр.

В свою очередь, в СБУ также сообщили о ликвидации масштабной схемы хищения гуманитарной помощи, которая назначалась украинским защитникам.

«По данным следствия, дельцы пытались незаконно продать более 1 тыс. бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн. Эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций, и через Черкасскую военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны. Впрочем, вместо бесплатной передачи украинским защитникам, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов», — заявили в СБУ.

«Благодаря вмешательству СБУ в одной из торговых сетей была изъята часть этой продукции. Она будет передана в ВСУ. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по поиску остальных бронежилетов, а также устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к противоправной схеме», — добавили в спецслужбе.

Как уточняет Интерфакс-Украина, учредителями и бенефициарами ООО Група Венето являются Светлана Бродская (75%) и Юрий Бродский (25%) — супруга и сын бизнесмена и политика Михаила Бродского. Компания выпускает мебель, матрасы, постельное белье под брендом Veneto.

Участниками ООО Эпицентр К являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

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