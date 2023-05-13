В МИД Венгрии заявили, что им тяжело поддерживать новые санкции против РФ из-за ОТР-банка 13 мая, 04:38 Петер Сийярто (Фото:Szijjártó Peter/Facebook)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его стране сложно поддерживать новые санкции Евросоюза против России.

Он отметил, что такая позиция Венгрии сложилась из-за решения Украины по венгерскому ОТР-банку.

"В Стокгольме собираются министры иностранных дел Европейского Союза, и неудивительно, что в повестке дня стоит война в Украине. Чтобы было понятно, очень трудно поддерживать любое новое решение, пока Украина держит ОТР-банк в списке международных спонсоров войны", - заявил глава МИД.

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В интервью Euronews он назвал решение "скандальным и неприемлемым".

"Скандально и неприемлемо, что ОТР Банк попал в список международных спонсоров войны в Украине. Это странно. Это возмутительно. Это скандально", - заявил глава МИД.

4 мая Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

Такое решение принято из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в России и фактическое признание так называемых Донецкой и Луганской «народных республик».

