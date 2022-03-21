Морская блокада. Что происходит в портах Украины на 26-й день войны — Мининфраструктуры

21 марта, 17:44
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Черноморский морской торговый порт (Фото:SRL)

Черноморский морской торговый порт (Фото:SRL)

Порты Мариуполя, Бердянска, Скадовска, Херсона временно не работают, а вход и выход судов временно невозможен. Белгород-Днестровский морпорт не работает из-за отсутствия в порту флота и грузов.

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook, такова ситуация по состоянию на 21 марта.

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Порты Николаев, Ольвия, Пивденный, Одесса и Черноморск частично осуществляют обработку стоящего у причалов флота и отгрузку по железной дороге и автотранспорту, однако заход и выход судов также временно невозможен.

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«По вопросам работы дунайских портов обращаться в администрации соответствующих портов или центральную диспетчерскую ГП АМПУ по тел.: +380674826486», — отмечают в Мининфраструктуры.

Что касается речной инфраструктуры, то шлюзовая инфраструктура Днепра к югу от города Киев находится в рабочем состоянии, кроме Каховского шлюза, который захвачен оккупантами.

Кроме того, продолжается процедура дипломирования моряков, проводимая в городах Одесса и Измаил.

«Выход в рейс моряков-граждан Украины в составе членов экипажей судов из портов Усть-Дунайск, Измаил, Рени возможен», — сказано в сообщении.

Также обсуждается вопрос о возможности выезда за границу моряков-граждан Украины пешком или автотранспортом.

«В случае получения информации по этому поводу она будет опубликована на официальных интернет-ресурсах Мининфраструктуры и Государственной службы морского и речного транспорта», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский призвал заблокировать для российских судов все европейские порты.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Мининфраструктуры Порт Порты речные перевозки морские перевозки Война России против Украины

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