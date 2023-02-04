Со светом около трети потребителей. В Минэнерго рассказали о ситуации с электроснабжением в Одессе
Ситуация с электроэнергией в Одессе и районе улучшается (Фото:ДТЭК/Facebook)
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что вся критическая инфраструктура Одессы и района запитана, свет вернули около трети потребителей.
Об этом он написал в Facebook.
«В Одессе. Экстренный штаб работает 24/7. Запитали всю критическую инфраструктуру. Так что город будет иметь воду и тепло. Со светом уже около трети потребителей», — отметил он.
Галущенко добавил, что следующая задача — как можно скорее вернуть электричество в остальные дома.
По его словам, уже сейчас в Одессу доставляют 31 мощный генератор.
«Вся страна объединила усилия, чтобы помочь оперативно вернуть свет в Одессу. Работаем дальше», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что город Одесса и часть Одесского района временно обесточены из-за второй за сутки масштабной аварии на подстанции НЭК Укрэнерго, произошедшей утром в субботу, 4 февраля.
Глава Одесской военной администрации Максим Марченко заявлял, что света нет почти у 500 тысяч абонентов.