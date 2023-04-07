Сингапур почти втрое увеличил импорт российской нефти после ограничений Евросоюза 7 апреля, 04:45 Сингапур увеличил импорт нефти из России (Фото:REUTERS/Angus Mordant)

После введения эмбарго на импорт российской нефти в ЕС, Сингапур почти втрое увеличил закупку топлива из РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что азиатский нефтяной хаб импортировал в первом квартале 2023 года 741 000 тонн российской нефти, что составляет около 23% от общего импорта нефтепродуктов в Сингапур.

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Издание отмечает, что этот показатель увеличился примерно с 261 000 тонн, импортированных в четвертом квартале прошлого года.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину и его последствия полностью изменили рынок нефти в Евросоюзе. Доля агрессора упала почти в восемь раз, а главным поставщиком стали США.

Как свидетельствуют данные Eurostat, к февралю 2022 года доля РФ на рынке ЕС составляла от 24% до 31% (от 39,65 млн баррелей до 49,69 млн баррелей).

Начиная с мая 2022 года импорт из РФ начал снижаться и в декабре 2022 года составил 7,64 млн баррелей – всего 4% от общего объема импорта. Не в последнюю очередь это связано с введением эмбарго на российскую нефть с 5 декабря 2022 года.

