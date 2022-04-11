Символы нового фашизма и террора. Укрпошта убрала Z и V с марок и конвертов 11 апреля, 18:01 Цей матеріал також доступний українською Победитель конкурса на почтовую марку Русский военный корабль, иди на#уй (Фото:@borisgroh / Instagram)

Укрпошта больше не будет выпускать почтовые марки и маркированные конверты с буквенным номиналом V, а также марки с номиналом Z.

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Эти и другие буквенные обозначения номинальной стоимости Укрпошта начала активно использовать с 2017 года, сообщили в компании. Конверт с номиналом V означал тариф стоимостью 12 грн для пересылки простых писем массой до 50 г по Украине — и был наиболее популярным среди тарифов в Украине. Марка с номиналом Z означала эквивалент $1 для международной доставки писем массой до 50 г.

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«Поскольку благодаря стараниям России буквы V и Z стали символами нового фашизма и террора, национальный оператор принял решение о прекращении изготовления почтовых марок и маркированных конвертов с их использованием и уже приступил к разработке новых знаков почтовой оплаты с другими буквенными номиналами. Изготовление маркированной продукции и технические возможности предприятий-производителей, разработка новых знаков почтовой оплаты займет некоторое время. Вместе с этим, почтовые марки и маркированные конверты, введенные Укрпоштой в обращение до 24 февраля 2022 года, будут и дальше считаться действительными для оплаты услуг почтовой связи», — объяснили в Укрпоште.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество запретить использование символа Z оккупационных войск РФ.

Также сообщалось, что в Латвии законодательно запретили использовать символы Z и V.

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