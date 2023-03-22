На последнем вздохе. Silicon Valley Bank перед крахом массово раздавал кредиты инсайдерам 22 марта, 16:13 Silicon Valley Bank (Фото:REUTERS/Nathan Frandino)

В конце прошлого года, когда регуляторы стали обращать внимание на недостатки в управлении рисками Silicon Valley Bank, банк начал массово выдавать кредиты инсайдерам.

Как сообщает Bloomberg, количество кредитов должностным лицам, директорам и основным акционерам выросли более чем в три раза по сравнению с третьим кварталом прошлого года — до $ 219 млн за последние три месяца 2022 года. Это рекордная сумма как минимум за два десятилетия.



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Рост количества кредитов может вызвать пристальное внимание Федеральной резервной системы и Конгресса при расследовании краха банка. Пока никаких обвинений в противоправных действиях, связанных с инсайдерскими займами, еще не было предъявлено. Правительственные отчеты не раскрывают получателей ссуд или их цели.

10 марта крупный банк для американских стартапов Silicon Valley Bank потерпел крах. Это самое большое падение банка в США после финансового кризиса 2008 года. Вскоре после этого президент США Джо Байден заявил, что призывает американский конгресс принять меры для усиления регулирования банковской системы. Федрезерв США в свою очередь объявил о создании миллиардного фонда, чтобы помочь банковской системе функционировать.

После этого фондовые индексы США показали заметное падение. Совокупная рыночная стоимость компаний, включенных в MSCI World Financials Index и MSCI EM Financials Index, упала примерно на $465 млрд.

Рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз для банковской системы США со стабильного к отрицательному. Агентство отметило экстраординарные действия, предпринятые для поддержки пострадавших банков. Но заявило, что другие учреждения с нереализованными убытками или незастрахованными вкладчиками все еще могут подвергаться риску.

Уже 14 марта Минюст США и Комиссия по ценным бумагам начали расследование обстоятельств, повлекших за собой банкротство главного банка Кремниевой долины. Руководство учреждения подозревают в инсайдерской торговле акциями банка.