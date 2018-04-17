Сигареты из Харькова появятся на прилавках Гонконга

Табачная компания Philip Morris Украина начала поставки в Гонконг сигарет, произведенных на табачной фабрике в Харьковской области.

Об этом сообщила директор по корпоративным связям Philip Morris в Украине, Грузии, Армении и Молдове Наталья Бондаренко, передают Українські новини.

"С февраля 2018 года мы производим продукцию для зоны Duty Free в Гонконге", - сообщила Бондаренко.

Всего на экспорт с табачной фабрики в Харьковской области отправляется более 40% произведенного объема сигарет. Она продается на 13 рынках, включая Японию, Грузию, Армению, Молдову, Албанию, Саудовскую Аравию и другие страны Персидского Залива.

Фабрика производит на экспорт также резаный табак и фильтры для других фабрик компании в странах Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки и ЕС.

Philip Morris International (PMI) работает на украинском рынке с 1994 года, производство расположено на табачной фабрике в Харьковской области. Ее строительство началось в 2003 году, через три года фабрика была открыта. Инвестиции оцениваются в более $117 млн. Проектная мощность - свыше 30 млрд сигарет в год.

Philip Morris Украина компания производит и реализует продукцию под названиями Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L&M, Parliament, IQOS и другие.

В 2017 году Philip Morris International Inc. сократила объем отгрузки сигарет в Украине на 12,1%, или на 2,666 млрд штук до 19,356 млрд штук.