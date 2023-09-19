Территориальные общины получают 5% от продажи сигарет в своих населенных пунктах . Расцвет нелегального рынка, а также нежелание предпринимателей проводить эту продукцию через кассовые аппараты, стоят местным бюджетам миллионы.

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Правоохранители не спешат бороться с нелегальным рынком сигарет. Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк вспоминает, как по результатам заседания временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады правоохранительным органам еще весной передали перечень торговых точек, на которые нужно обратить внимание. Более 600 киосков и магазинов по всей стране продавали табачную продукцию незаконно. Однако, результаты работы правоохранительных органов оказались не такими оптимистичными, как рассчитывали депутаты. Железняк говорит, что 37% нелегальных объектов до сих пор работают, даже открываются новые — всего 233 таких торговых точки с весны этого года. «В Киеве почти все закрыли, в Харькове наибольшее процветание «тени»,— отмечает он.

Нелегальный рынок сигарет процветает. Каждая пятая пачка табачных изделий в Украине, по данным Kantar, находится «в тени». Теряет не только государственный бюджет, а это около 20 млрд грн налогов в год, но и местные общины. Часто это миллионы гривен, которые очень важны для общин.

Как начисляются налоги

Обычно, когда эксперты и политики говорят о нелегальном рынке сигарет, они оценивают потери государственного бюджета. Мало кто вспоминает о потерях местных общин. Генеральный директор профильной ассоциации Укртютюн Наталья Фесюн говорит, что местные общины получают 5% от стоимости проданных табачных изделий, табака и его промышленных заменителей, жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Эффективная борьба с нелегальным табачным рынком поможет общинам получить средства для реализации своих социальных инициатив. И это окажет положительное влияние на развитие общины

С пачки сигарет стоимостью 80 грн в бюджет общины, на территории которой они были проданы, поступает 3,8 грн. «На первый взгляд, это достаточно маленькая сумма», — говорит Фесюн. Однако это не так. Например, только за первое полугодие в бюджет Киева поступило 538, 2 млн грн так называемого «розничного акциза». А это около 1,4% всех запланированных в текущем году поступлений.

Этой суммы хватило бы на покрытие пятой части расходов на содержание и развитие мостов или путепроводов (запланированная сумма на 2023 год — 2,7 млрд грн) или же на половину стоимости предоставления специализированного образования художественными школами (1 млрд грн).

Для меньших общин эти средства еще существеннее. Как вот, например, для Тереблеченской сельской территориальной общины Черновицкой области — только за первое полугодие 2023 года там собрано более 5 млн грн от продажи табачных изделий. Размер всех запланированных поступлений за год составляет 53 млн грн. Если темпы уплаты розничного налога останутся на таком же уровне, розничный акциз составит около 20% от суммы, которую получит бюджет в этом году.

Наталья Фесюн говорит, что для общин важны не только прямые поступления от «розничного акциза», но и другие, заложенные в стоимость табачных изделий общегосударственные налоги, — акциз и НДС. «Ведь из общего фонда государственного бюджета они также распределяются на важные для общин и их жителей направления — субсидии, субвенции, покрытие расходов на критическую инфраструктуру и т. д. »,— говорит она.

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Как зачисляется налог

С 1 мая 2022 года, как объясняют в Государственной налоговой службе, 5% налога должны платить производители и импортеры. Кабинет Министров в своем постановлении № 515 даже утвердил Порядок зачисления акцизного налога, согласно которому он зачисляется в местные бюджеты по определенной формуле.

То есть, Государственная налоговая служба ежемесячно анализирует данные РРО и для каждой территориальной общины выводит коэффициент, в основе которого лежит соотношение между суммой стоимости реализованных табачных изделий на территории общины и общей стоимостью всех проданных за этот период табачных изделий в Украине. Далее коэффициенты передаются казначейству. Последнее ежемесячно распределяет акцизный налог. «Поэтому критически важно для общин, чтобы табачные изделия продавались легально с применением регистраторов расчетных операций. Ведь от этого зависит сумма налога, которая поступит в бюджет общины»,— говорит Наталия Фесюн. Это понимают на местах. Например, руководство Станишевской территориальной общины, что в Житомирской области, даже призвало покупателей сигарет требовать в киосках чек.

«Когда одни работают по правилам и делают все возможное, чтобы уплатить положенные налоги в бюджет, а другие не выходят из тени или занимаются незаконной деятельностью — это неправильно, это приводит к увеличению теневой торговли и уменьшению бюджетных поступлений»,— указано в сообщении.

Что теряют города

Больше всего нелегальной продукции, по данным Kantar, продается в Днепропетровской области. Здесь реализуется 14% от всех нелегальных сигарет на рынке Украины. Среди лидеров — Львовская, Одесская и Харьковская области, которые занимают по 9%. Именно бюджеты общин в этих регионах, наверное, теряют больше всего средств. «Объемы нелегальной торговли отличаются из-за разного отношения местных властей и правоохранительных органов на местах к борьбе с этим негативным явлением, — говорит Наталья Фесюн, — В некоторых областях, например Волынской, Житомирской, Винницкой полиция очень строго реагирует на случаи выявления нелегальной торговли, тогда как правоохранители вышеупомянутых областей упорно не замечают подобных вещей».

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Но это не все проблемы. На местах фиксируют продажи сигарет, произведенных легально, однако без использования РРО. Владельцы небольших магазинов и киосков таким образом пытаются минимизировать уплату других налогов, таких как, например, налог на прибыль, или остаться на определенной группе упрощенной системы налогообложения. И хотя предприниматели продают легальную продукцию, проигрывает община, поскольку в ее бюджет не зачисляется розничный налог.

Сколько таких случаев фиксируют на местах? В отделе информационного взаимодействия Государственной налоговой службы в Закарпатской области в ответ на запрос признают, что фиксируют случаи нарушений при продаже табачных изделий. В январе-мае в области выявлено 8 фактов реализации табачных изделий без использования РРО, два факта торговли без лицензии и один факт торговли по ценам выше установленных розничных.

В Черновицкой области другая статистика. По информации Главного управления Государственной налоговой службы, в январе-мае их специалисты установили 253 случая нарушения правил обращения табачных изделий. Зафиксировано 160 случаев реализации табачных изделий без РРО, а кроме этого — 63 случая торговли неучтенными сигаретами и 26 случаев — когда розничная цена оказалась выше установленной.

В Укртютюне приводят примеры потерь акцизного налога на примере доходов за 2022 год отдельных территориальных общин. Так, по данным портала Openbudget, в прошлом году в бюджет Днепровской территориальной общины поступило 253,93 млн грн акцизного налога с розничной торговли табачными изделиями, то есть 2,4% от всех налоговых поступлений бюджета. Учитывая, что, по данным Kantar, среднегодовой показатель нелегальной торговли в 2022 году составил 19,9%, потери бюджета этой общины можно оценивать ориентировочно в 50,53 млн грн в год. Примерно столько же, а именно 53,6 млн грн, в прошлом году община потратила на библиотеки и музеи.

Инфографика: NV

В бюджет меньшей по размеру Люботинской городской громады Харьковской области, по данным портала Openbudget, в 2022 году поступило 2,05 млн грн акцизного налога, и это — 2% от всех налоговых поступлений бюджета. Учитывая среднегодовой показатель нелегальной торговли в прошлом году в 19,9%, по данным Kantar, потери бюджета ориентировочно составили 407,9 тыс грн в год. Эта сумма полностью бы покрыла расходы на противопожарную защиту и спасение, на которые было потрачено за год 323 тыс грн.

« Нелегальный табачный рынок также стимулирует рост уровня тенизации в смежных отраслях, начиная с производства упаковки и заканчивая транспортировкой, теневую занятость большого количества людей, коррупцию, прежде всего, в правоохранительных и контролирующих органах, отмывание средств, организованную преступность и т. д. »,— напоминает Наталья Фесюн.

Что можно сделать

Во время войны бюджетные поступления, естественно, уменьшаются. И легализация продажи табачных изделий — хорошая возможность найти дополнительные источники финансирования в самые тяжелые для Независимой Украины времена. Что можно сделать? В Укртютюне озвучивают несколько важных шагов, которые могут исправить ситуацию:

— пресечение «схемы Duty Free», с помощью которой нелегальные производители уклоняются от налогообложения в особо крупных размерах, производства контрафактной продукции с поддельными акцизными марками производителями, позиционирующими себя как легальные;

— закрытие нелегальных производств табачной продукции;

— утверждение законодательных и нормативно-правовых актов для закрытия пробелов в законодательстве, а это и криминализация контрабанды табачных изделий, усиление ответственности за нарушение правил работы в сфере нелегального производства и продажи табачных изделий, создание прозрачной системы контроля за конфискованными сигаретами и оборудованием и тому подобное. Пока этого нет — риски дальнейшей тенизации рынка растут;

— системная и скоординированная работа правоохранительных органов на местах. Без политической воли местных органов власти невозможно ликвидировать нелегальную торговлю табаком в регионах.

Эффективная борьба с нелегальным табачным рынком поможет общинам получить средства для реализации своих социальных инициатив. И это окажет положительное влияние на развитие общины.