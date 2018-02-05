Siemens решил сократить выпуск газовых турбин в Европе

Руководство немецкого концерна Siemens радикально сворачивает производство газовых турбин, объясняя это отсутствием перспектив строительства новых газовых электростанций в Европе.

Об этом сообщает DW.

Таким образом, ожидания немецкого концерна явно противоречат прогнозам и инвестиционным решениям российской компании Газпром, который строит сейчас газопроводы Северный поток-2 и Турецкий поток.

По словам председателя правления Siemens Джо Кезера, в ближайшие два-пять лет в одной только Германии придется сократить примерно 3 тыc. рабочих мест на производстве оборудования для электростанций, работающих на ископаемых энергоносителях, т.е. на нефти, угле и газе.

Он также добавил, что это не чисто "сименсовская проблема", а результат структурных изменений в мировой электроэнергетике. Падение глобального спроса на оборудование для работающих на ископаемом сырье электростанций составило свыше 40%, цены снизились более чем на 30%.

"Особенно в Германии: здесь практически больше нет спроса", - заявил глава Siemens.

Таким образом, на крупнейшем для Газпрома экспортном рынке, немецком, строить новые крупные газовые электростанции никто особо не собирается.

"Мы убеждены, что мировой рынок газовых турбин будет и дальше существовать. Но рынки уменьшатся, и находится они будут не в Европе, а в Америке, Китае, на Ближнем и Среднем Востоке", - заверил акционеров Джо Кезер.

В штаб-квартире Siemens исходят из того, что более активно использовать газ для получения электроэнергии будут в США и КНР, где растет добыча сланцевого газа, и в богатом голубым топливом ближневосточном регионе, но не в Европе, так что ждать отсюда заказов на турбины для новых газовых электростанций не стоит.

В Siemens утверждают, что главной причиной такой тенденции являются глобальные успехи возобновляемой энергетики, на которую и сам немецкий концерн все больше делает ставку.

Намерение Siemens сократить по всему миру 6 тыс. рабочих мест на производстве турбин, а также решение его американского конкурента General Electric упразднить на своих заводах такого же профиля 12 тыс. мест, свидетельствуют о том, что ни о каком "веке газа" речи быть не может.