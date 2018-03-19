Siemens продаст Газпрому турбины для электростанции в Чечне

Российский Газпром заявил, что договорился с немецким Siemens о покупке двух газовых турбин для теплоэлектростанции (ТЭС) в Чечне.

Об этом пишет Reuters.

Договоренность достигнута в ходе переговоров главы Газпрома Алексея Миллера с главой Siemens Джо Кэзером в Санкт-Петербурге в пятницу.

"Согласно подписанному контракту, специалистами Siemens будут отгружены, установлены и введены в эксплуатацию две газовые турбины для электростанции общей мощностью до 360 МВт", — заявили в пресс-службе Газпрома, уточнив, что запуск объекта планируется в 2019 году.

При этом стороны не раскрывают, сколько Газпром заплатит за две турбины.

В прошлом году Siemens заявила, что пересмотрит свои отношения с Россией из-за скандала с поставками четырех турбин в аннексированный у Украины Крым, тогда как изначально они предназначались для юга России. Впрочем уже в октябре 2017 года Siemens заявила, что готова участвовать в модернизации электростанций в России.

Напомним, что в июле 2017 года Россия завезла турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens, в оккупированный Крым. Поставки были осуществлены в обход санкций.

В Кремле заявили, что турбины, поставленные в Крым, произведены в России.

При этом позже компания Siemens подтвердила факт незаконной поставки в Крым своих турбин, но отметила, что изначально это проводилось для установки на объектах в Краснодарском крае РФ. Позже немецкая компания предложила российской стороне выкупить эти турбины.

В связи с этим в начале августа Совет Евросоюза ввел новые персональные санкции в отношении граждан РФ и предприятий из-за поставок газовых турбин Siemens в оккупированный Крым.

Позже Siemens подал в суд на поставщиков турбин в аннексированном Крыму.

Однако 8 сентября 2017 года Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в наложении ареста на турбины, поставленные в Крым в обход санкций Евросоюза.

Кроме того, 30 октября девятый арбитражный апелляционный суд отказал Siemens в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Москвы об отказе в аресте крымских турбин.

14 декабря суд отказал в удовлетворении иска Siemens к двум российским структурам Ростеха - ОАО и ООО Технопромэкспорт.

Затем, 10 января 2018 года суд в России повторно отказался вернуть компании турбины, поставленные в Крым.

Следует отметить, что в 2016 году Украина и ЕС изменили условия контракта с немецкой компанией Siemens, запретив использование турбин для электростанций на территории Крыма.