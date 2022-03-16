Принципиальность по-немецки. Siemens продолжит техобслуживание поездов в РФ 16 марта, 11:32 Цей матеріал також доступний українською Электропоезд Сапсан производства Siemens (Фото:РЖД)

Немецкий концерн Siemens продолжит техобслуживание российских поездов Сапсан и Ласточка в рамках сервисных контрактов.

«Мы продолжаем текущие сервисные контракты в соответствие с нормами и правилами экспортного контроля, и проводим дальнейший анализ ситуации», — заявили в пресс-службе концерна. Об этом сообщает Интерфакс.

Семейство пассажирских электропоездов с общим коммерческим названием Ласточка создано на основе платформы Siemens Desiro для РЖД. Ласточек в России выпускает ООО Уральские локомотивы (СП Siemens и группы Синара).

Сапсан — высокоскоростные электропоезда производства Siemens, которые РЖД приобрело для эксплуатации. Их Siemens разработал специально для РФ.

Ранее, в начале марта, Siemens объявил о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России.

Немецкий концерн и ранее был замешан в скандалах, связанных с нарушением санкционного режима против страны-агрессора. В частности, в оккупированный Крым поставлялось оборудование Siemens.

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