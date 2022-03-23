Siemens одумался. Немецкий концерн не будет поставлять Сапсаны в РФ 23 марта, 10:29 Цей матеріал також доступний українською Электропоезд Сапсан производства Siemens (Фото:РЖД)

Немецкий концерн Siemens уведомил РЖД о приостановке контракта на покупку высокоскоростных электропоездов Сапсан.

Об этом заявил председатель правления РЖД Олег Белозеров, пишет Новая газета.

По его словам, переговоры с Siemens велись «до последнего момента», и компания «искала варианты по продолжению действия». При этом договор по обслуживанию поездов остается в силе, уточнил глава РЖД.

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Белозеров отметил, что в прошлом году РЖД приобрели три новых поезда Сапсан, которым еще предстоит пройти сертификацию.

«Сапсаны — мы предполагаем, будут ходить. Если будут возникать какие-то нюансы, значит, соответственно, будем запчасти дорабатывать, искать варианты, как это будет работать», — резюмировал Белозеров.

Ранее сообщалось, что Siemens продолжит техобслуживание российских поездов Сапсан и Ласточка в рамках сервисных контрактов.

Сапсан — высокоскоростные электропоезда производства Siemens, которые РЖД приобрела для эксплуатации. Siemens разработал их специально для РФ.

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