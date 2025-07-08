Швейцарская компания по производству энергетического оборудования PFIFFNER-Group передала Кабинету Министров сертификат на сумму 100 тыс. швейцарских франков на закупки оборудования для нужд украинской энергетической системы.

Об этом сообщило Министерство экономики.

Также во время онлайн-встречи между первым вице-премьер-министром — министром экономики Юлией Свириденко и председателем правления PFIFFNER-Group Фрицем Хунцикером и исполнительным директором Марселем Руфенахтом говорилось, что швейцарский производитель рассматривает возможности построить новый завод в Украине.

«Мы благодарны компании PFIFFNER-Group за вклад в восстановление энергосистемы — это сертификат на 100 тысяч франков и потенциальные инвестиции в строительство завода в Украине. Такая поддержка укрепляет нашу энергетическую устойчивость в условиях постоянных атак», — отметила Свириденко.

Согласно сообщению, во время разговора Марсель Руфенахт также подтвердил, что компания PFIFFNER-Group прекратила любые отношения с российской федерацией и выразил готовность и в дальнейшем поддерживать Украину в условиях вооруженной агрессии со стороны Москвы.

PFIFFNER-Group — швейцарская семейная промышленная группа с более чем столетней историей, сообщает Минэкономики.

Компания специализируется на производстве энергетического оборудования для высоковольтных магистральных линий электропередач. В группе работают около 900−1000 сотрудников на 8 производственных площадках.

Весной 2023 года PFIFFNER-Group уже передала Украине помощь в виде энергетического оборудования — шести трансформаторов тока на более 300 тыс. швейцарских франков.

Как сообщалось, в мае в селе Оженин (Ровенская область) заработал мини-завод по быстрой заморозке ягод. Это предприятие построено в рамках украинско-швейцарского проекта Organic Trade for Development (OT4D).