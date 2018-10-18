Швейцарский сырьевой гигант решил продать два хлебокомбината в Украине

Аграрная торговая компания из Днепра планирует приобрести долю в уставном капитале одесских Березинского и Кулевчанского комбинатов хлебопродуктов.

Об этом свидетельствует информация Антимонопольного комитета Украины, передает Интерфакс-Украина.

Сделка обеспечит покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления обоих комбинатов.

Собственником 94,3% Березинского КХП и 89,3% Кулевчанского КХП является "дочка" швейцарского сырьевого трейдера Glencore International, компания Renaisco B.V. (Ренеско Б.В.).

Ранее сообщалось, что Glencore продал сельскохозяйственные активы в Украине.

Так, в начале лета 2017 года АМКУ разрешил компаниям народного депутата Александра Гереги и его супруги Галины купить у Glencore 10 агропредприятий. В середине марта того же года АМКУ разрешил агрохолдингу Кернел купить около десятка предприятий.

Glencore International AG - швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов.

Представляя добывающие предприятия и компании всего мира, Glencore поставляет сельскохозяйственную продукцию, металлы, минералы, сырую нефть, продукты нефтепереработки, уголь.

Березинский КХП в 2017 году увеличил чистую прибыль на 15,9% – до 657 тыс. грн, доход от реализации вырос на 13,8% – до 15,4 млн грн.

Кулевчанский КХП в 2017 году получил 463 тыс. грн чистого убытка против 1,4 млн грн чистой прибыли годом ранее. Доход от реализации вырос на 15,9% – до 12,6 млн грн.

Аграрная торговая компания занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных, производством продуктов мукомольно-крупяной промышленности. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ее собственником является Владимир Налета.