Швейцарский сырьевой гигант решил продать два хлебокомбината в Украине

Аграрная торговая компания из Днепра планирует приобрести долю в уставном капитале одесских Березинского и Кулевчанского комбинатов хлебопродуктов.
Об этом свидетельствует информация Антимонопольного комитета Украины, передает Интерфакс-Украина.
Сделка обеспечит покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления обоих комбинатов.
Собственником 94,3% Березинского КХП и 89,3% Кулевчанского КХП является "дочка" швейцарского сырьевого трейдера Glencore International, компания Renaisco B.V. (Ренеско Б.В.).
Ранее сообщалось, что Glencore продал сельскохозяйственные активы в Украине.
Так, в начале лета 2017 года АМКУ разрешил компаниям народного депутата Александра Гереги и его супруги Галины купить у Glencore 10 агропредприятий. В середине марта того же года АМКУ разрешил агрохолдингу Кернел купить около десятка предприятий.
Glencore International AG - швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов.
Представляя добывающие предприятия и компании всего мира, Glencore поставляет сельскохозяйственную продукцию, металлы, минералы, сырую нефть, продукты нефтепереработки, уголь.
Березинский КХП в 2017 году увеличил чистую прибыль на 15,9% – до 657 тыс. грн, доход от реализации вырос на 13,8% – до 15,4 млн грн.
Кулевчанский КХП в 2017 году получил 463 тыс. грн чистого убытка против 1,4 млн грн чистой прибыли годом ранее. Доход от реализации вырос на 15,9% – до 12,6 млн грн.
Аграрная торговая компания занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных, производством продуктов мукомольно-крупяной промышленности. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ее собственником является Владимир Налета.
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