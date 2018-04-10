Швейцарский сырьевой гигант отчитался о продаже сельскохозяйственных активов в Украине

Швейцарская компания Glencore International – один из крупнейших в мире сырьевых трейдеров – продолжил постепенный выход из сельского хозяйства продажей в Украине оставшихся сельскохозяйственных активов.

Об этом говорится в годовом отчете компании, передает Интерфакс-Украина.

Продажа состоялась во втором полугодии 2017 года, отмечается в документе.

Ранее НВ Бизнес писал, что сделка по продаже Glencore своих 75%-ных пакетов акций в 10 агропредприятиях собственникам Эпицентра супругам Александру и Галине Герегам вошла в ТОП-5 сделок M&A в Украине в прошлом году по оценке компании KPMG. Стоимость продаже оценивается в $55 млн.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины в 2017-2018 годах выдал ряд разрешений на покупку у Glencore элеваторов, КХП, агропредприятий. В частности, ведомство в январе 2018 года разрешил связанной с группой компаний Прометей компании GRV-Agro купить элеватор у Glencore. В конце июля 2017 года АМКУ разрешил "Агроальянс Интернешнл" купить два комбината хлебопродуктов у Glencore.

Кроме того, ведомство в начале июля 2017 года разрешило компаниям народного депутата Александра Гереги и его супруги Галины купить у Glencore 10 агропредприятий. В середине марта того же года АМКУ разрешил Кернелу купить у Glencore 10 агропредприятий.

Glencore International AG - швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров.

Glencore Plc в 2017 году отчитался о четырехкратном росте прибыли: по итогам 2017 года компания получила $5,8 млрд против $1,4 млрд годом ранее. Этот показатель стал рекордным за всю историю Glencore.