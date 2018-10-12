Швейцарская компания заявила о возобновлении работы терминала в Черноморском морпорту

0 комментировать
Терминал Risoil в Черноморске возобновил работу
Фото: risoil sa

Терминал Risoil в Черноморске возобновил работу

Группа компаний Risoil S.A. сообщила о возобновлении работы Risoil Terminal в Черноморском торговом порту после блокирования с 5 октября его работы сотрудниками Генеральной прокуратуры и Национальной полиции из-за обысков.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Таможня приступила к выдаче всех документов. Сотрудники ГПУ на транспорте стоят у ворот, но работа идет, пароходы грузятся", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Risoil заявила о блокировании ГПУ и Нацполицией с 5 октября работы своего зернового терминала в Черноморском морпорту. По этой причине таможенное оформление грузов и, соответственно, отгрузки из терминала были усложнены.

Risoil S. A. создана в 2000 году в Женеве (Швейцария). Основные направления - обеспечение логистики масла, насыпных и генеральных грузов в портах Черного моря; продажу и производство растительных масел; торговля зерновыми и масличными культурами в контейнерах; хранение и переработка агропромышленных продуктов.

В Украине группе принадлежит один из крупнейших экспортно/импортных наливных терминалов в регионе Черного моря, расположенный в Черноморской морском торговом порту, терминал по перевалке растительных масел в порту Южный, Морской технический центр, а также Раздельнянский элеватор.

Зерновой терминал Risoil Terminal в Черноморском МТП группа ввела в эксплуатацию в 2016 году.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове