Швейцарская компания заявила о возобновлении работы терминала в Черноморском морпорту

Группа компаний Risoil S.A. сообщила о возобновлении работы Risoil Terminal в Черноморском торговом порту после блокирования с 5 октября его работы сотрудниками Генеральной прокуратуры и Национальной полиции из-за обысков.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Таможня приступила к выдаче всех документов. Сотрудники ГПУ на транспорте стоят у ворот, но работа идет, пароходы грузятся", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Risoil заявила о блокировании ГПУ и Нацполицией с 5 октября работы своего зернового терминала в Черноморском морпорту. По этой причине таможенное оформление грузов и, соответственно, отгрузки из терминала были усложнены.

Risoil S. A. создана в 2000 году в Женеве (Швейцария). Основные направления - обеспечение логистики масла, насыпных и генеральных грузов в портах Черного моря; продажу и производство растительных масел; торговля зерновыми и масличными культурами в контейнерах; хранение и переработка агропромышленных продуктов.

В Украине группе принадлежит один из крупнейших экспортно/импортных наливных терминалов в регионе Черного моря, расположенный в Черноморской морском торговом порту, терминал по перевалке растительных масел в порту Южный, Морской технический центр, а также Раздельнянский элеватор.

Зерновой терминал Risoil Terminal в Черноморском МТП группа ввела в эксплуатацию в 2016 году.