Швейцарская компания возобновит круизы в Украине

Одна из крупнейших в мире компаний речных круизов - швейцарская компания Viking Cruises в 2018 году после четырехлетнего перерыва возобновляет регулярные рейсы в Украине.

Об этом сообщили в компании, передает Интерфакс-Украина.

Так, компания будет осуществлять круизы по Днепру между Киевом и Одессой. 11-дневные туры с посещением Киева, Кременчуга, Днепра, Запорожья, Херсона и Одессы запланированы в период с 17 мая по 24 сентября.

Согласно сообщению, цена тура стартует от $3,8 тыс. на человека, включая оплату перелета из США. Отмечается, что первый круиз уже почти распродан.

Компания Viking Cruises была основана в 1997 году. Речные круизы компании осуществляются по рекам Европы, Волге, Днепру, Нилу, Янцзы и Меконгу.

В Украине до 2014 года компания осуществляла круизы на судне Viking Sineus (ранее – Михаил Ломоносов) примерно на 200 пассажиров, который последние годы стоял в Одессе. Компания объявляла о планах возобновить круизы в 2016 году, однако позднее отказалась от них.