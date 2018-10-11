Швейцарская компания пожаловалась на блокирование терминала в Черноморском порту

Это уже второй подобный обыск в месяц

Швейцарская компания Risoil SA пожаловалась на блокирование Генпрокуратурой и Нацполициею работы в терминале Черноморского порта.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Следователи ГПУ незаконно проводят второй за месяц обыск и изъятие трех тысяч тонн зерна. Груз находится на ответственном хранении терминала. Следователи не предоставили ни одного документа, который бы давал им право забрать зерно", - говорится в сообщении.

Как написал директор по безопасности Risoil Валерий Шнуренко на своей Facebook-странице, работа компании заблокирована уже пять дней, так как еще в пятницу, 5 октября, на терминал прибыли "15 молодых людей в масках и с оружием в руках".

По его словам, следователь "намеренно затягивает время проведения обыска, тем самым блокируя работу предприятия".

"Сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции Украины по очереди, круглосуточно, используя собственный автотранспорт, блокируют все подъездные пути общего пользования, ведущих к предприятию, не позволяя проезда технологического транспорта", - заявил Шнуренко.

Risoil S. A. создана в 2000 году в Женеве (Швейцария). Основные направления - обеспечение логистики масла, насыпных и генеральных грузов в портах Черного моря; продажу и производство растительных масел; торговля зерновыми и масличными культурами в контейнерах; хранение и переработка агропромышленных продуктов.

В Украине группе принадлежит один из крупнейших экспортно/импортных наливных терминалов в регионе Черного моря, расположенный в Черноморской морском торговом порту, терминал по перевалке растительных масел в порту Южный, Морской технический центр, а также Раздельнянский элеватор.

Зерновой терминал Risoil Terminal в Черноморском МТП группа ввела в эксплуатацию в 2016 году.