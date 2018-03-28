Швейцарская агрокомпания решила открыть в Украине представительство

Швейцарская компания Marcoрolo Commodities S.A. приняла решение до июля 2018 года открыть в Украине свое представительство.
Об этом в комментарии Українським Новинам сообщила директор департамента аналитики компании Елена Нероба.
Marcoрolo Commodities основана в 2015 году. Занимается торговлей зерновыми, масличными, продуктами переработки и биотопливом.
"В виду растущего влияния Черноморского региона на мировую торговлю, не удивительно, что в Украину заходит новый игрок. Компания уже работала с украинскими контрагентами. Для максимизации эффективности работы на черноморском рынке руководство приняло решение о создании локального представительства", - отметил она.
Отмечается, что в задания нового представительства будет входить закупка кукурузы, пшеницы, ячменя, продуктов переработки и поставка для дальнейшей продажи конечным потребителям.
Компания рассчитывает выйти на объем поставок на уровне 1 млн тонн в сезон. Осуществлять закупки компания будет непосредственно у производителей.
"Учитывая то, что у нас уже есть опыт поставок на традиционные для Украины рынки, компания усилит присутствие товаров украинского происхождения в этих странах", - отметила Нероба.
Кроме того, компания рассматривает возможность открытия представительства и в Индии, Сингапуре и Мадриде.
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