Швейцарская агрокомпания решила открыть в Украине представительство

Швейцарская Marcoрolo откроет представительство в Украине для закупки зерна

Швейцарская компания Marcoрolo Commodities S.A. приняла решение до июля 2018 года открыть в Украине свое представительство.

Об этом в комментарии Українським Новинам сообщила директор департамента аналитики компании Елена Нероба.

Marcoрolo Commodities основана в 2015 году. Занимается торговлей зерновыми, масличными, продуктами переработки и биотопливом.

"В виду растущего влияния Черноморского региона на мировую торговлю, не удивительно, что в Украину заходит новый игрок. Компания уже работала с украинскими контрагентами. Для максимизации эффективности работы на черноморском рынке руководство приняло решение о создании локального представительства", - отметил она.

Отмечается, что в задания нового представительства будет входить закупка кукурузы, пшеницы, ячменя, продуктов переработки и поставка для дальнейшей продажи конечным потребителям.

Компания рассчитывает выйти на объем поставок на уровне 1 млн тонн в сезон. Осуществлять закупки компания будет непосредственно у производителей.

"Учитывая то, что у нас уже есть опыт поставок на традиционные для Украины рынки, компания усилит присутствие товаров украинского происхождения в этих странах", - отметила Нероба.

Кроме того, компания рассматривает возможность открытия представительства и в Индии, Сингапуре и Мадриде.