Швейцарский банк стал совладельцем крупнейшего производителя подсолнечного масла в Украине

Швейцарская банковская группа Julius Baer Group Ltd. сконцентрировала 11,23% акций крупнейшего производителя подсолнечного масла – агрохолдинга Кернел.

Об этом говорится в уведомлении компании.

Согласно ему, сама Julius Baer приобрела 6,22% акций Кернела (около 5,1 млн акций). Кроме того, входящая в банковскую группу итальянская компания Kairos Investment Management купила 5,01% акций (около 4,1 млн акции).

Сделка состоялась 8 июня 2018 года.

Kernel - крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла в Украине. Производит и экспортирует зерновые и предоставляет услуги по хранению сельхозкультур на элеваторах. В Украине осуществляет дистрибуцию бутилированного масла под торговыми марками Щедрый Дар, Стожар, Чумак Золота.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером Кернел через Namsen LTD является Андрей Веревский, который в октябре-декабре 2017 года увеличил свою долю с 38,1% до 39,5% (32,3 млн акций). Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы Видродження Виталий Хомутынник, владеет 6,6% акций Кернела.

Кернел завершил 2017 финансовый год (июль-2016 - июнь-2017) с чистой прибылью в $176,2 млн, что на 21,7% меньше, чем 2016 ФГ. Его выручка выросла на 9,1% - до $2,2 млрд, EBITDA сократилась на 7,8% - до $319,2 млн.