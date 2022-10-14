Никакого русского Мира. Шри-Ланка из-за санкций не будет принимать карты российской платежной системы
Россияне не смогут рассчитываться карточками МИР в Шри-Ланке (Фото:Сбербанк России)
Шри-Ланка не готова принимать карты российской платежной системы Мир из-за санкций США.
Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение местного центробанка в своем аккаунте в Twitter.
15 сентября Управление контроля за иностранными активами США заявило, что финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской системой Мир «рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы Мир за пределами РФ».
Ранее отказались от работы с российской платежной системой все банки Турции, второй по количеству держателей карт банк Таджикистана Душанбе Сити Банк и узбекский единый банковский процессинговый центр Uzcard.