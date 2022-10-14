Никакого русского Мира. Шри-Ланка из-за санкций не будет принимать карты российской платежной системы

14 октября, 11:27
Поделиться:
Россияне не смогут рассчитываться карточками МИР в Шри-Ланке (Фото:Сбербанк России)

Россияне не смогут рассчитываться карточками МИР в Шри-Ланке (Фото:Сбербанк России)

Шри-Ланка не готова принимать карты российской платежной системы Мир из-за санкций США.

Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение местного центробанка в своем аккаунте в Twitter.

Читайте также:

Турция предлагает РФ использовать карты турецкой платежной системы Troy (Фото:Troy Ödeme \ Facebook) Усидеть на двух стульях. Турция предложила России альтернативу картам Мир — СМИ

15 сентября Управление контроля за иностранными активами США заявило, что финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской системой Мир «рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы Мир за пределами РФ».

Видео дня

Ранее отказались от работы с российской платежной системой все банки Турции, второй по количеству держателей карт банк Таджикистана Душанбе Сити Банк и узбекский единый банковский процессинговый центр Uzcard.

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   США Санкции против России Санкции США Платежная система Мир

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X