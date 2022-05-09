А потом продаст. Shell остановит работу заправок и завода в РФ 9 мая, 13:22 Цей матеріал також доступний українською Shell остановит работу АЗС в России (Фото:Holleywood87 / Twitter)

Транснациональная компания Shell, ранее заявившая об уходе с российского рынка, подтвердила, что ведет переговоры о продаже сбытовых активов в РФ.

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«В соответствии с ранее заявленным намерением концерна Shell выйти из проектов на российском нефтегазовом рынке мы подтверждаем, что в настоящее время ведутся переговоры по продаже компании Шелл Нефть, владеющей сетью АЗС и заводом по производству смазочных материалов в городе Торжке», — заявил гендиректор ООО Шелл Нефть Cергей Стародубцев. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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«Для обеспечения продажи компании Шелл Нефть новому владельцу работа АЗС Shell и завода по производству смазочных материалов будет временно приостановлена в ближайшие дни», — сказал Стародубцев.

Ранее Forbes со ссылкой на источник сообщил, что 5 мая сотрудникам российского офиса Shell сообщили, что компания нашла покупателя на свой автозаправочный бизнес. Сделка еще не подписана, стороны находятся в процессе переговоров, уточнил собеседник издания.

По его словам, Shell продает все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года. То, что российским работникам объявлено о продаже сети АЗС, подтвердил и один из участников топливного рынка.

В России сеть АЗС Shell насчитывает более 370 заправок в 28 городах. В 2012 году Shell запустила в Торжке завод по производству смазочных масел.

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