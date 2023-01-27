«Слишком жесткие рыночные условия». Энергетический гигант Shell собирается свернуть розничный бизнес в трех странах 27 января, 10:48 Shell может уйти с розничного рынка электроэнергии (Фото:Holleywood87 / Twitter)

Компания Shell рассматривает возможность выхода из своих розничных предприятий по продаже электроэнергии в Великобритании, Нидерландах и Германии из-за «жестких рыночных условий».

Это связано с тем, что европейские поставщики энергии в 2022 году столкнулись с резкими скачками оптовых цен и попытками правительств оградить потребителей от растущих счетов, сообщает Reuters.

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Shell заявила, что приступила к стратегическому анализу трех своих предприятий, который, вероятно, займет несколько месяцев. Решение об их будущем еще не принято.

В 2022 году Shell вложила почти $1,5 млрд в свой британский розничный бизнес по продаже электроэнергии, чтобы помочь ему справиться с огромной волатильностью цен на электроэнергию, которая уже привела к краху нескольких британских коммунальных предприятий.

Shell Energy Retail, британский бизнес Shell, имеет 1,4 млн клиентов, в то время как ее немецкий бизнес насчитывает 110 тыс., а голландский бизнес — 15 тыс. потребителей.

Несмотря на то, что розничный бизнес компании столкнулся с трудностями, Shell собирается зафиксировать рекордную годовую прибыль в размере более $30 млрд в 2022 году благодаря резкому росту цен на нефть и газ.