Подсанкционная Северсталь. Еврокомиссия разрешила итальянцам купить активы российского олигарха Мордашова в Латвии, Украине и Польше 20 апреля, 12:10 Российский олигарх владелец Северстали Алексей Мордашов (Фото:vademec)

Итальянцы покупают торговую сеть у подсанкционной Северстали Алексея Мордашова. Соглашение касается украинского юрлица.

Активы российского металлургического холдинга «Северсталь» в Украине, Латвии и Польше получат нового владельца. «Европейская комиссия одобрила приобретение единоличного контроля над SIA Severstal Distribution из Латвии компанией Marcegaglia Carbon Steel из Италии», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

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Severstal Distribution (SSD) является поставщиком импортной стальной продукции, занимается обработкой металлов, а также оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. Это единственный поставщик металлопродукции русского металлургического гиганта Северсталь в страны северной, центральной и восточной Европы. Мажоритарным владельцем компании является российский олигарх Алексей Мордашов.

Marcegaglia — итальянская промышленная группа, работающая в металлургическом секторе, сосредоточенная на торговле и обработке стали. Она также владеет заводами по производству металлопродукции в России и не заявляла о планах прекратить деятельность в этой стране.

Напомним, что в России продолжает работать еще одна итальянская компания Danieli, которую в Украине признали Международным спонсором войны.

«Комиссия пришла к выводу, что предложенное приобретение не вызовет никаких проблем конкуренции, учитывая ограниченное перекрытие и вертикальные связи между деятельностью компаний на соответствующих рынках Европейской экономической зоны», — говорится в сообщении.

В более детальном релизе уточняется, что соглашение касается активов россиян еще в двух странах. Это Severstal Distribution Spzoo (Польша) и Северсталь Дистрибуция (Украина). Ранее в Украине у Северстали было два склада с готовой продукцией, но трейдинговая деятельность остановилась после введения первых санкций в 2019 году. Российские СМИ сообщали, что в Украине фактически сохранено только юрлицо, которое не ведет деятельность. А вот в Латвии работает большой сервисный металлоцентр.

В июне 2021 г. Украина ввела персональные санкции против мажоритарного акционера Северстали Алексея Мордашова. Впоследствии санкции против него также были введены в ЕС, Великобритании, США и других странах.

В октябре 2022 года Украина продлила санкции против Северстали. Среди других стран санкции против этой компании введены только в США и Новой Зеландии. ЕС не вводила санкции против этой компании.

В прошлом году стало известно, что Алексей Мордашов попытался перевести свои доли в туристическом операторе TUI на членов семьи и топ-менеджеров.