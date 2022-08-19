Путин играет на нервах Европы. Газпром полностью остановит Северный поток в конце августа

19 августа, 23:00
Северный поток полностью не будет работать трое суток. В лучшем случае (Фото:Hannibal Hanschke / Reuters)

Северный поток полностью не будет работать трое суток. В лучшем случае (Фото:Hannibal Hanschke / Reuters)

Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат отправной компрессорной станции Северного потока — КС Портовая Trent 60 — будет остановлен с 31 августа по 2 сентября для техобслуживания и планово-предупредительных работ.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление Газпрома, по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет, скорее всего, восстановлена до уровня 33 млн кубометров в сутки.

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«Комплекс регламентных работ согласно действующему контракту на техническое обслуживание будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens», — завил российский монополист.

«В соответствии с технической документацией компании Siemens каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата, которое включает в себя: осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха», — также говорится в сообщении.

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Северный поток способен транспортировать в сутки до 167 млн кубометров газа, но мощности сократились с 27 июля, поскольку российский монополист под разными предлогами отказывается принимать и устанавливать турбину, ранее прошедшую техническое обслуживание в Канаде.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Газ Газпром Северный поток Поставки газа Российский газ

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