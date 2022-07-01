Все идет по плану. Северный поток остановят в июле 1 июля, 20:47 Россия в июле остановит газопровод Северный поток (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Компания-оператор газопровода Северный поток Nord Stream AG отключит обе нитки магистрали для планового ежегодного ремонта с 11 по 21 июля.

Как сообщили в Nord Stream AG, отключение согласовано со всеми партнерами.

«С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода Северный поток для проведения плановых профилактических работ», — сказано в сообщении компании.

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Ранее сообщалось, что Газпром на 60% сократил поставки газа по газопроводу Северный поток, объяснив это сложностями ремонта оборудования из-за санкций.

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В Германии, в свою очередь опасаются, что РФ может полностью прекратить поставки газа.

Ранее Совет ЕС определил, сколько газа нужно накопить в ПХГ государств-членов, чтобы пройти отопительный сезон, не опасаясь шантажа со стороны России.

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