Европа напряглась. Северный поток остановлен минимум на 10 дней 11 июля, 12:11 В Германии опасаются, что РФ может полностью прекратить поставки газа (Фото:nord-stream.com)

Газопровод Северный поток в понедельник, 11 июля, остановился на плановое обслуживание.

По графику оно должно продлиться до утра 21 июля, сообщает Интерфакс.

Техническое обслуживание с полной остановкой работы проводится на объектах газовой отрасли как правило раз в год. Профилактические остановки синхронизируются по всей цепочке добычи и логистики газа — от месторождения до конечного потребителя. Этот график согласуется газотранспортными операторами многих стран — производителей, потребителей, транзитеров. Сроки этого ремонта были опубликованы в сентябре 2021 года и с тех пор не менялись.

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До остановки на техобслуживание Северный поток работал на 40% мощности. В Газпроме заявили, что это связано с тем, что одна из турбин газопровода из-за санкций Канады не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале.

Как сообщалось, Канада согласилась вернуть подсанкционную турбину, несмотря на возражения Украины.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявлял об опасениях, что поставки по Северному потоку могут прекратиться насовсем.

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