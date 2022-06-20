«Просто нечем перекачивать». Кремль признал, что без западных технологий Северный поток работать не способен 20 июня, 15:51 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков (Фото:Flickr / Alex Kirilov)

Россия готова поставлять газ по Северному потоку в полном объеме, но для этого Европа должна вернуть отремонтированные турбины, и это именно ЕС создал «рукотворный кризис» с поставками газа.

Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Россия остается максимально надежным поставщиком. С технологической точки зрения механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз», — заявил 20 июня Песков, комментируя информацию о сокаращении поставок газа по Северному потоку.

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«Перекачивающие мощности, а именно турбины, должны проходить капитальный ремонт. Какие-то турбины не могут быть возвращены. Европейцы их не возвращают на место. Именно это является причиной того, что просто нечем перекачивать. Это рукотворный кризис. Он создан руками ЕС», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что «газ у нас есть, он готов к поставкам». «Но европейцы должны отдать то самое железо и отремонтировать железо в соответствии с их обязательствами», — заявил представитель Кремля.

Как сообщалось, ранее Газпром предупредил о сокращении прокачки газа по Северному потоку со 167 млн кубометров в сутки до 100 млн кубов.

Как заявил российский монополист, причина — несвоевременный возврат немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта.

В свою очередь, в Siemens объяснили, что турбины находятся на ремонте в Канаде, а введенные против Газпрома санкции не разрешают вернуть турбины с канадского предприятия.

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