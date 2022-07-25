Очередной плевок Путина в лицо Европы. Северный поток будет работать на 20% мощности

25 июля, 19:37
Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Прокачка газа по Северному потоку c 27 июля сократится до одной пятой от его мощности

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление Газпрома. Ранее о такой возможности предупреждал российский диктатор Владимир Путин.

Читайте также:
Тимоти Эш
Тимоти Эш
Последний шанс Путина

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) Газпром останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции Портовая», — заявил российский монополист.

Видео дня

«Суточная производительность КС Портовая с 07:00 мск 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки», — предупредил Газпром.

Сейчас газопровод Северный поток работает на 40% от своей мощности.

Российский монополист объясняет, что это связано как с несвоевременным возвратом турбины с ремонта в Канаде, так и наработкой межремонтного пробега, а также поломкой других агрегатов.

Читайте также:
Siemens передала Газпрому лицензию на ремонт турбин для Севпотока — СМИ

Ранее сообщалось, что турбина уже прибыла из Канады в Германию.

Редактор: Александр Иванов

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Газ Газпром Северный поток Российский газ

Эксклюзивы НВ

Грег Сателл
Автор книг «Cascades» и «Mapping Innovation»
На примере Зеленского. С чего начинаются изменения

Если вы хотите что-то изменить в этом мире, вам нужно определить то, чем больше всего недовольны люди

25 июля, 19:13
Мнения
Андрей Загороднюк
Экс-министр обороны Украины
Самое слабое звено армии РФ. Какой может быть тактика Украины

Если бы у нас были достаточные силы и средства, те же HIMARS, то мы могли бы еще раньше совершить контратакующие действия на направлении Херсона и вернуть город под правовой контроль Украины

25 июля, 17:07
Мнения
Ричард Хукер
Старший научный сотрудник Atlantic Council
Украина может победить. Но что скажет Запад?

Тщательная оценка показывает, что при наличии необходимых средств Украина может победить

24 июля, 23:20
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X