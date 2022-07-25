Очередной плевок Путина в лицо Европы. Северный поток будет работать на 20% мощности 25 июля, 19:37 Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Прокачка газа по Северному потоку c 27 июля сократится до одной пятой от его мощности

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление Газпрома. Ранее о такой возможности предупреждал российский диктатор Владимир Путин.

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«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) Газпром останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции Портовая», — заявил российский монополист.

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«Суточная производительность КС Портовая с 07:00 мск 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки», — предупредил Газпром.

Сейчас газопровод Северный поток работает на 40% от своей мощности.

Российский монополист объясняет, что это связано как с несвоевременным возвратом турбины с ремонта в Канаде, так и наработкой межремонтного пробега, а также поломкой других агрегатов.

Ранее сообщалось, что турбина уже прибыла из Канады в Германию.

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