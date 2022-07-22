«Все равно, что поднять белый флаг». Вице-канцлер Германии выступил категорически против реанимации Северного потока-2

22 июля, 12:59
Роберт Хабек, вице-канцлер, министр экономики Германии (Фото:Michele Tantussi / Reuters)

Роберт Хабек, вице-канцлер, министр экономики Германии (Фото:Michele Tantussi / Reuters)

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выступил против ввода в эксплуатацию Северного потока-2.

По его словам, если газопровод запустят, это будет равносильно «поднятию белого флага» Европой. Об этом Хабек рассказал в интервью телеканалу ZDF.

Он призвал Европу к солидарности в вопросах экономии газа и сказал, что «в Европе мы больше не можем мыслить национально».

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Вице-канцлер также подчеркнул, что несмотря на рост цен, инфляцию и напряженную ситуацию с энергоснабжением, Германия хорошо справляется с этим кризисом.

«Мы сильная страна, с сильным взаимодействием между людьми… Путин увидит, насколько мы сильны», — сказал Хабек.

«Нужно признать, что Путин неоднократно использовал бы рычаги давления на Европу в виде поставок газа… Ввод в эксплуатацию Северного потока-2 категорически невозможен. Зависимость от российского газа не должна увеличиваться. Это было бы поднятием белого флага», — резюмировал вице-канцлер.

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Как сообщалось, 22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о приостановке сертификации Северного потока-2.

В июле Путин предложил запустить газопровод для увеличения поставок газа в Европу, но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что из-за отсутствия сертификации Северный поток-2 не может работать.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Владимир Путин Газ Германия Российский газ Северный поток 2 Роберт Хабек

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