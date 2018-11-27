Северный поток временно перекроют из-за аварии

Российский газопровод Северный поток утром 27 ноября остановится на ремонт в связи с необходимостью проведения работ на объектах энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде.

Об этом сообщает газотранспортная компания Gascade, передает российское агентство Интерфакс.

Работы планируется провести с 9 до 11 часов по времени Берлина.

17 ноября незначительный сбой в системе энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде развился в масштабную аварию, в результате которой весь терминал оказался без электроэнергии, и на десять часов была прекращена транспортировка газа по газопроводу Северный поток.

По газопроводу прокачивается около 170 млн куб. м в сутки, или около 7 млн куб. м в час.

Северный поток – российский газопровод, идущий по дну Балтийского моря из России в Германию. Северный поток проложен в обход Украины, чтобы минимизировать прокачку газа через страну.