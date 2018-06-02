"Методы девяностых": Севастопольские предприниматели обвинили оккупационные власти в попытках захвата бизнеса

В Севастополе губернатор Дмитрий Овсянников создает дополнительные препятствия в ведении бизнеса местным предпринимателям, чтобы присвоить их предприятия. Об этом в Москве во время пресс-конференции заявили крымские бизнесмены, сообщает Интерфакс.

"Здесь нас всех сегодня объединила одна проблема – это наш губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Потому что он не хочет и не дает развивать предпринимательство в городе", – заявила генеральный директор судоремонтного завода Южный Патимат Алиева.

По ее словам, каждый заказ на ремонт судов приходится "выбивать с боем", поэтому предприятие простаивает по семь месяцев. Алиева заявила, что на последней встрече с губернатором он прямо предложил ей отказаться от возглавляемого ею холдинга.

"Значит, я должна отказаться от своей собственности и передать ее в дар Овсянникову, чтобы управлять арендованным предприятием. А если мы отказываемся, то делается все, чтобы задушить предприятие. Когда прозвучало предложение от Овсянникова заплатить 1 млн долларов, акционеры послали его на три буквы. После этого нам сказали, что вы здесь больше работать не будете", – отмечает директор завода.

Руководитель завода Инкерман Сергей Лебедев во время конференции также заявил, что существует риск полного закрытия крупнейшего на полуострове винодельческого хозяйства. Предприятию по невыясненным причинам не дают возможность перезаключить договоры аренды имущества и земли.

"Система создает предприятиям проблемы, а потом – как решение этих проблем – предлагает изменить владельцев. У меня сейчас в бочках находится 10 млн литров вина. Если виноделы останутся на улице, то это вино можно выливать. Если я один год пропущу, виноград может погибнуть. К нам хотят завести новых владельцев методами, которые были в девяностые", – заявил Сергей Лебедев.

Предприниматели отмечают, что хотели бы урегулировать все вопросы мирным путем.