Углеродная нейтральность и технологический ресурс: инвестор Сергей Тронь раскрыл секреты выживания в идеальный крипто-шторм 6 декабря, 14:35 Позиция Сергей Тронь (Фото:instagram)

Закупка современного технического ресурса, правильная локация и углеродная нейтральность — рецепт успеха криптоинвестров во время кризиса. Об этом заявил инвестор и владелец White Rock Management СергейТронь в своем блоге на сайте Medium.

Сергей Тронь, один из крупнейших украинских криптоинвесторов, владелец компании White Rock Management, специализирующейся на проектах в сфере искусственного интеллекта, потоковых вычислений, рендеринга и блокчейна, активы которой располагаются в Швеции, США, Швейцарии и других странах, рассказал о текущей ситуации на профильном рынке и дальнейших вероятных перспективах.

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Сергей Тронь, собственник кампании White Rock Management

«Медвежий тренд на рынке криптовалют продолжается. По сравнению с прошлым годом цена биткоина упала на 70%. На этом фоне многие майнеры распродают оборудование. Для некоторых компаний это единственный способ расплатиться с долгами и избежать банкротства. В отдельных случаях оборудование продают на 77% дешевле, чем покупали. Wall Street Journal дает конкретную статистику: ферму сейчас отдают по $24 за 100 тerahashes, хотя в прошлом году она стоила $106», — объясняет ситуацию на рынке криптовалют Сергей Тронь.

По словам украинского инвестора, есть случаи, когда продают совершенно новое оборудование: например, компания Argo Blockchain PLC заявила, что продаст 3,8 тысячи новых машин, которые даже не распаковывали после покупки.

«Любой рынок формируется и становится устойчивым, проходя потрясения. Чьи-то победы и лидерство — всегда чье-то поражение. Это не только закон рынка, это закон сохранения энергии, закон мироздания. Пустоту, которая возникает после ухода менее успешных участников, занимают более успешные и дальновидные инвесторы. Поэтому правильней называть текущую ситуацию не падением рынка, а его формированием. Майнинг по-прежнему остаётся прибыльным для компаний, у которых нет долгов и есть четкая стратегия развития», — считает владелец White Rock Management.

Сергей Тронь / Фото: instagram

Сергей Тронь отмечает, что его компании удается оставаться среди лидеров рынка, быть в тренде и расширяться, за минимальную цену покупать оборудование с максимальным КПД. Также один из приоритетов работы White Rock Management — углеродная нейтральность.

«Один из таких центров наша компания открыла в Швеции. Мы выбирали регион в Швеции с низкой стоимостью электроэнергии, квалифицированной местной рабочей силой, и работаем, что важно и приоритетно для нас, на возобновляемых источниках энергии. Используем гидроэлектростанцию на реке Луле. Этот же регион стал первым европейским офисом центра обработки данных Facebook и местом расположения еще 150 крупных международных компаний, в том числе NASDAQ и Amazon Web Services». — продолжает инвестор.

Еще один офис компании White Rock Management расположен в долине реки Бразос в США. В Техасе компания использует электроэнергию, которая возникает при переработке факельного газа.

«Сам факельный газ — побочный продукт добычи, который образуется при сжигании нефти. По данным Всемирного банка, в 2020 году сжигание факельного газа в мире достигло 150 млрд кубометров. Для сравнения — такие объемы равны годовому потреблению природного газа всеми странами Африки к югу от Сахары. Ежегодно больше 400 млн. тонн продуктов сгорания наносят вред экологии. Наша компания использует факельный газ для выработки электроэнергии, которую мы используем для майнинга криптовалют. За счет технологии будущего мы добываем энергию и одновременно спасаем нашу планету от загрязнения атмосферы», — рассказывает в блоге Сергей Тронь.

White Rock Management продолжает идти своим путем, который не только приносит компании успех и обеспечивает устойчивые возможности, но и предусматривает строгое соблюдение ESG-стандартов.

«Мы остаемся верны идее углеродной нейтральности, которая, уверен, станет новым драйвером развития криптовалютой индустрии и технологий, основанных на блокчейне. И наши производственные мощности в Швеции и США, использующие углеродно-нейтральные и углеродно-отрицательные технологии, вносят свой вклад в борьбу с экологическими угрозами и демонстрируют эффективность и перспективность этой идеи не на словах, а на деле», — резюмирует Сергей Тронь.