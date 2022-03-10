Как Европа попала в энергетическую ловушку России и когда из нее выберется — гендиректор Оператора ГТС Украины 10 марта, 16:34 Цей матеріал також доступний українською Сергей Макогон, гендиректор Оператор ГТС Украины (Фото:Оператор ГТС Украины)

Сергей Макогон, генеральный директор Оператора ГТС Украины, в интервью Радио НВ рассказал о влиянии российских энергоресурсов на страны Европы. И о том как сокращать эту зависимость.

НБ Бизнес выбрал ключевые тезисы из интервью Сергея Макогона и отредактировал их для лучшего восприятия.

Энергоресурс как оружие РФ

Фактически Россия обеспечивает 40% поставки газа [по трубопроводам]. И, к сожалению, Европа была слепа в последние десятилетия, когда Россия фактически подсаживала Европу на свою газовую иглу. Были очень большие ошибки в развитии энергетики Европейского Союза.

Россия использует доходы от продажи энергоносителей для финансирования военной агрессии против Украины. Поэтому мы приветствуем решение Соединенных Штатов Америки о запрете импорта энергоресурсов из России. Это и нефть, и газ, и угли. Также мы приветствуем решение британского правительства отказаться от закупки российской нефти до конца уже этого года. А также приветствуем предварительное видение Европейской комиссии, предусматривающее сокращение потребления российского газа почти на 67%, и значительная часть должна произвойти уже в этом году.

Кто в Европе больше всего зависим от российского газа

Германия — большая страна. Поэтому там очень большое потребление почти 90 млрд [кубометров в год]. Она зависит, но не так критично. Больше зависят другие. К примеру, Болгария, которая почти на 100% зависит от поставок российского газа, Словакия, Венгрия и так далее. Поэтому необходимо общеевропейское решение, которое позволит решить проблемы и этих, скажем так, маленьких стран.

Германия сможет решить этот вопрос. Они уже приняли решение о постройке двух LNG-терминалов. Это займет некоторое время, но они будут двигаться по этому направлению.

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Изменяются ли подходы к снабжению энергоносителей

Фактически Европа уже поняла, как она зависит от российских энергетических поставок. А также поняла, что с этим нужно бороться.

Мы видим, что Германия меняет свою позицию и в отношении атомной энергетики. Другие страны также будут искать другие источники и газа и энергии в целом.

Я считаю, что «зеленый переход» будет очень сильно переосмыслен. Потому что Европа понимает, что зависеть от российского газа, от российской энергии — это очень рискованно для этих стран.

Что нужно делать Украине

Нам нужно в этом году дополнительно импортировать и закачать 6−8 млрд куб.м газа. Это довольно сложная и очень дорогая операция. Пока у нас чуть меньше 10 миллиардов. Скажем, этого достаточно для прохождения этой зимы. Но следующая зима станет вызовом для Украины.

Украина не покупает газ с 2015 года. Европа активно сейчас работает для организации дополнительных поставок газа, сжиженного газа, трубного газа с африканского континента, Алжира и так далее. Потому мы будем работать с нашими европейскими партнерами.

Мы почти удвоили мощности для импорта газа из Европы. Если еще в прошлом году импортировать можно было только 27 млн куб м в сутки, то в этом году уже 54. Мы сделали дополнительные мощности по импорту из Венгрии, Словакии. И на прошлой неделе из Польши.

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