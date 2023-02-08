Нефть и газ. Укрнафта задолжала 4 млрд грн налогов, но закончит год с прибылью — Корецкий 8 февраля, 07:40 Эксклюзив NV Сергей Корецкий обещает сделать Укрнафту прибыльной (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Глава Укрнафты надеется рассчитаться с налоговыми обязательствами в ближайшие месяцы.

Задолженность по уплате налоговых платежей составляет около 4 млрд. грн., рассказал гендиректор компании Сергей Корецкий в интервью NV Бизнес.

«У нас огромные накопления (задолженность — Ред.) по налогам по ренте: нефть добывается и не перерабатывается, а ренту, по закону, нужно платить, — рассказал Корецкий. — С газом несколько другая история: рента начисляется в момент продажи. Но весь газ, который мы добываем, сейчас отдаем НАК Нафтогазу по соглашению 2020 года».

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Деньги за этот газ были получены в 2020 году для уплаты старых налогов, добавил он. А текущая рента начисляется и ложится долгом на компанию.

Тем не менее, Корецкий надеется рассчитаться с налоговыми обязательствами в ближайшие месяцы. По его словам, компания получает деньги за счет продаж на АЗК, оптовых продаж нефтепродуктов и продажи природного газа из хранилищ на внутреннем рынке. Сейчас создается подразделение, которое будет заниматься продажами конечным потребителям, но пока основная доля продается через биржу, добавил он.

«Укрнафта может, должна и будет прибыльной в 2023 году», — отметил Корецкий.